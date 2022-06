Sheron Menezzes encanta ao curtir cachoeira em família: ''Conexão''

Atriz Sheron Menezzes aproveita dias de férias na natureza ao lado do marido, Saulo Camelo e do filho, Benji

Redação Publicado em 22/06/2022, às 09h54

A atriz Sheron Menezzes (38) aproveitou a pausa na agenda nesta semana, 22, para curtir um momento em família na Chapada Diamantina, na Bahia.

Através das redes sociais, a artista brasileira registrou um momento de lazer na cachoeira ao lado do marido, Saulo Camelo, e do filho do casal, Benji, de apenas quatro anos.

Nas fotos, eles aparecem desbravando o local em meio à natureza e se refrescando em um banho de cachoeira. "Não há wi-fi na natureza, mas você encontrará uma conexão muito melhor!", escreveu a sulista.

Ainda na sequência de registros, a artista também aproveitou o momento para mostrar as belezas do local brasileiro.

No ar com a série brasileira Maldivas, na Netflix, Sheron Menezzes usou as redes sociais recentemente para falar sobre sua personagem, a dançarina Rayssa.

