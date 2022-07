Sheila Mello surge em momento romântico com o namorado e se declara: "Você me completa"

A dançarina Sheila Mello postou nas redes sociais uma foto beijando o namorado e fez um linda declaração

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 11h25

Sheila Mello (43) usou as redes sociais para mostrar todo seu amor pelo namorado, João Souza (34).

Em seu Instagram, a dançarina compartilhou uma foto em que aparece na praia dando um beijo no amado.

Ao compartilhar o registro, e loira se declarou para o ex-tenista. "Você me completa e eu só tenho a agradecer por momentos especiais ao seu lado! Te amo desde o primeiro dia! @feijaosouza", disse ela na legenda do post.

Recentemente, Sheila encantou os fãs ao compartilhar um clique de um passeio ao lado do namorado e da enteada, Amora. No registro, os três apareceram juntos em novas fotos ao ar livre durante um dia ensolarado. "Olha só quem estava com a gente ontem à tarde. Estava cheia de saudades dessa gostosa", escreveu a dançarina.

Confira a foto romântica de Sheila Mello com João Souza: