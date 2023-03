Sheila Mello surge em foto com o ex-marido, Fernando Scherer, em data especial na vida da filha

Fernando Scherer, o Xuxa, exibe foto com a ex-mulher, Sheila Mello, e a filha Brenda no aniversário da caçula

O ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa, agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar as fotos da celebração do aniversário da filha caçula, Brenda, fruto do antigo casamento com Sheila Mello. Inclusive, ele surgiu em uma foto inédita com a ex-mulher durante a festa da herdeira.

Fernando e Sheila apareceram sorridentes ao posarem com a filha no cenário da festa de aniversário. Brenda ganhou uma festa em um parque de diversões no interior de São Paulo ao lado de seus amigos.

“10 anos passaram voando! Que a vida seja linda minha filha, te amo demais!”, disse o papai coruja.

Por sua vez, Sheila Mello também fez uma homenagem para a filha nas redes sociais. "Hoje é o dia da minha parceirinha de vida! 10 anos já! Só quero pedir para Deus protegê-la, colocar em sua vida belas histórias! Filha, vc foi muito esperada, é muito amada, quero que vc se nutra desse amor para ir para o mundo com o coração aquecido e forte! Estarei eternamente ao seu lado para abençoar, protejer! Viva a vida minha filha! Te amo mais que tudo! Feliz aniversário!", afirmou.

Sheila Mello exibe corpão na web

A dançarina Sheila Mello (44) deu um show de boa forma ao compartilhar um vídeo na rede social exibindo suas curvas saradas. A famosa publicou uma série de registros mostraram seu corpaço treinado e não passou despercebida. Após se exibir de biquíni, ela apareceu treinando pesado e revelou o segredo de sua boa forma.

"É preciso encarar a rotina de cuidados com o corpo, mente e espírito como um compromisso consigo mesmo, é um processo contínuo de aprendizado, adaptação e superação de obstáculos. E, no final das contas, o resultado não é apenas um corpo bonito, mas também uma mente mais forte e saudável", falou ela na legenda.