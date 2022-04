Sheila Mello lamenta morte da mãe: ''Me deu o privilégio de seu último suspiro ser nos meus braços''

Na rede social, dançarina Sheila Mello compartilhou fotos com a mãe e falou sobre seu falecimento

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 08h27

A dançarina Sheila Mello (43) lamentou a morte da mãe na rede social nesta quarta-feira, 27.

Relembrando momentos ao lado de Shirley Mellodurante a vida, a artista desabafou sobre a perda e agradeceu os ensinamentos aprendidos com a mãe.

"Mamãe, Sou tão grata por ser sua filha, obrigada pelos ensinamentos, exemplos! A mulher mais corajosa que já conheci! Você me deu o privilégio de seu último suspiro ser nos meus braços, no momento que o véu da espiritualidade se abriu, pude dizer no seu ouvido o quanto te amo e o quanto honrarei nosso sangue", contou ela.

"Falei isso para sua mãe e agora eu refaço os votos com minhas mulheres! Não tenho dúvida da vida num outro plano! Foi só uma viagem minha rainha, mais tarde nos encontraremos, por enquanto já estou vendo a vó Neve te chamando pra dançar Genival Lacerda, imagino a alegria desse reencontro! Minha rainha, segue aí como a estrela mais brilhante cuidando dos seus anjinhos! Eu vou por aqui cuidando e amando os nossos!", escreveu a loira.

Nos comentários, os internautas mandaram força para Sheila Mello. "Deus te dê conforto", desejaram. "Meus sentimentos", falaram outros.

Sheila Mello lamenta morte da mãe com lembranças especiais; confira: