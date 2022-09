Shayene Cesário é assaltada a caminho do IML após presenciar assassinato do marido

Ex-A Fazenda Shayene Cesário é assaltada após presenciar a morte do marido Wilson Vieira Alves no Rio de Janeiro

Após testemunhar a morte do marido, a ex-peoa Shayene Cesário (37) foi assaltada, na manhã desta segunda-feira, 26, na Linha Vermelha, quando seguia para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio de Janeiro, para liberar o corpo do marido, Wilson Vieira Alves.

De acordo com o Extra, a musa da Portela estava acompanhada da mãe, Ana Lúcia Cesário, quando foram atacadas: "Foi tudo muito rápido. Eles pegaram outros carros e vieram roubando tudo. As janelas estavam abertas e eles levaram tudo da minha filha. Só não levaram as minhas coisas porque eu reagi", disse a mãe ao jornal.

Ela também lamentou a sequência de tragédias: "Está sendo muito difícil, muito difícil. Está doendo muito. Nós o perdemos e temos que passar por isso. Ainda não tivemos nem cabeça para ver a questão do velório", completou.

A 17ª Delegacia Policial está investigando o assalto e pretende encontrar os criminosos através do rastreador do celular da modelo, que foi levado. As duas voltaram ao IML no início da tarde. De acordo com a nota, a família pretende resolver a burocracia o mais rápido possível para que o enterro aconteça amanhã.

Ex-A Fazenda Shayene Cesário viu o marido ser assassinado:

Shayene Cesário presenciou a morte do seu marido, Wilson Vieira Alves, conhecido como Moisés. Ele faleceu na noite do último domingo, 25, ao ser assassinado em uma rua no Rio de Janeiro.

O empresário era ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel e foi morto a tiros no estacionamento de uma loja no Rio de Janeiro por homens que apareceram em uma moto.

A esposa dele viu a cena do crime enquanto estava em companhia da filha, Ana Patrícia, de apenas nove anos, que viram o crime acontecer.