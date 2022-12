Shawn Mendes pula em rio gelado apenas de cueca no Natal

Só de cueca, cantor Shawn Mendes se aventura em águas geladas para celebrar o Natal

O cantor canadense Shawn Mendes (24) decidiu desejar feliz Natal para seus seguidores de uma forma para lá de diferente. Usando apenas uma cueca, ele publicou um vídeo onde tira a roupa e pula na água gelada de um rio.

Junto de alguns amigos para a aventura corajosa, ele surge à beira do rio, que está coberta de neve no chão. Sua amiga que está gravando parece não acreditar no que o cantor está prestes a fazer. “Ele está tirando a roupa”, falou ela, completamente indignada com a situação que estava presenciando. Além disso, um amigo de infância de Shawn, Brian Craigen, dispara: “Eu estou pronto”.

Então, usando nada mais do que uma cueca, Shawn Mendes respira bem fundo e entra mergulhando no rio. “Está gelado”, grita o famoso, com seu corpo completamente submerso nas águas quase congeladas.

“Não estou sentindo nada”, dispara Shawn após sair do seu banho gelado e corajoso. Mas, ele ainda garantiu que foi “realmente muito bom”, e terminou a gravação fazendo o famoso “joinha” para a câmera. “Feliz Natal”, escreveu ele na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Veja o momento em que Shawn Mendes mergulha na água quase congelada usando apenas uma cueca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shawn Mendes (@shawnmendes)



Uma pausa! Shawn Mendes anuncia parada na carreira musical para cuidar de saúde mental

Em julho deste ano, Shawn Mendes cancelou todos os shows da turnê do seu álbum Wonder para cuidar de sua saúde mental.

"Comecei essa turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria a turnê depois desse tempo", declarou Shawn, ex-namorado da cantora Camila Cabello (25), ex- integrante do grupo de música Fifth Harmony.