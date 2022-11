Shawn Mendes estaria namorado quiroprata de famosos 26 anos mais velha

O cantor Shawn Mendes foi fotografado abraçado com a quiroprata de celebridades Jocelyne Miranda e rumores de um namoro surgiram

Nesta quarta-feira, 23, Shawn Mendes (24) foi fotografado ao lado da quiroprata Jocelyne Miranda (50) durante um passeio em Los Angeles.

O cantor e a quiroprata foram vistos abraçados enquanto andavam e faziam compras pelo Farmer’s Market na região de West Hollywood.

Jocelyne, que é 26 anos mais velha que o cantor, atende diversos famosos como o cantor Post Malone e o casal Hailey e Justin Bieber. Em seu Instagram, a quiroprata compartilha diversas imagens com as celebridades que atende.

Os posts ao lado de Shawn são frequentes desde 2018, e em sua maioria são desejos de feliz aniversário. Porém, a publicação mais recente da profissional é ao lado do dono do hit “Stitches”.

Em uma foto publicada em 2019, quando Shawn ainda namorava a cantora Camilla Cabello, Jocelyn apareceu com as mãos no obro do cantor enquanto ele estava sem camisa.

Uma pausa!

Em julho deste ano, Shawn Mendes cancelou todos os shows da turnê do seu álbum Wonder para cuidar de sua saúde mental.

"Comecei essa turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria a turnê depois desse tempo", declarou Shawn.