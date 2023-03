Shawn Mendes deixa fãs confusos com vida amorosa

Depois que terminou com Camila Cabello, Shawn Mendes já foi especulado com algumas pessoas

A vida amorosa do cantor canadense Shawn Mendes (24) está começando a deixar seus fãs bastante confusos. Durante a festa do Oscar, organizada pela revista Vanity Fair, no último final de semana, o artista foi fotografado junto da cantora e atriz Sabrina Carpenter (23). Porém, na tarde do último domingo, 12, ele havia sido visto caminhando ao lado da médica e quiroprata dos famosos, Jocelyne Miranda (51), com quem já foi flagrado diversas vezes.

Os internautas estão usando esse fato para afirmar que Shawn e a médica são apenas bons amigos, mas nem todos acreditam nisso. Durante a caminhada, os dois foram vistos sozinhos e rindo bastante. Um informante da revista OK! disse que o cantor e Jocelyne tem uma grande conexão.

Na mesma noite, ele foi visto junto de Sabrina, deixando os fãs bastante confusos. Alguns rumores de que Shawn Mendes estaria namorando as duas ao mesmo tempo começaram a circular, mas outra fonte revelou que ele não possui um relacionamento exclusivo com nenhuma das duas mulheres.

Será? Rumores de que Shawn Mendes estaria namorando Sabrina Carpente já rolam há um tempo

Os rumores de um suposto romance entre Shawn e Sabrina não são de hoje. Em fevereiro, o suposto casal teria sido visto andando de mãos dadas por Los Angeles. Em meio à especulações, o site de fofocas americano Deux Moi publicou uma nota que dava a entender que os artistas estavam de fato namorando. Além disso, já no mês de março, os dois foram vistos juntos novamente. Shawn e Sabrina foram fotografados saindo juntos da festa de lançamento do novo álbum de Miley Cyrus, "Endless Summer Vacation", em Los Angeles, Estados Unidos. De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Shawn deve vir ao Brasil ainda este ano. Já Sabrina está mais que confirmada em terras brasileiras e fará parte de um festival em São Paulo em junho.

