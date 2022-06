Shakira e Gerard Piqué se reencontram em partida de beisebol do filho após separação

Shakira e Gerard Piqué se reencontram em partida de beisebol do filho, Milan, após separação

Redação Publicado em 06/06/2022, às 12h19

Shakira (45) e Gerard Piqué (35) foram clicados em um mesmo evento em Praga, na República Tcheca, após anunciarem o fim do casamento.

Os dois marcaram presença em uma partida de beisebol do filho mais velho, Milan, de 9 anos, que participava de um torneio. As fotos dos dois foram divulgadas pelo programa Socialite, do canal Telecinco, rede de televisão espanhola.

Em foto divulgada por canal de TV, a cantora aparece sorrindo para algumas crianças que falam com ela e tirando fotos com os fãs que estavam no local. Já o futebolista aparece sozinho, mais discreto, com cara fechada.

Ainda de acordo com a TV, após o jogo do filho, a loira programou retorno para Barcelona com os herdeiros, enquanto Gerard Piqué está preparando uma viagem com amigos para as Ilhas Maldivas.

Shakira e Piqué se reencontram em partida de beisebol do filho mais velho:

Tras la separación, #Shakira decidió viajar a República Checa con sus hijos, para unos partidos de beisbol donde los pequeños participaron.

Ella se veía feliz con sus retoños. Incluso, #Piqué estaba en el mismo lugar. Todo parece indicar que viajó hasta allá para apoyarlos pic.twitter.com/HHW4rxIGag — Colombia me gusta (@colombiamegusta) June 6, 2022

Gerard Piqué e Shakira estão tentando permanecer amigos pelo bem da família:

Fontes disseram ao El Periodico que as relações entre os dois estão tensas, mas eles estão tentando permanecer amigos pelo bem de seus dois filhos. Sempre que pode, a cantora sempre está presente nas partidas de beisebol de Milan. Além disso, eles também são pais de outro menino, Sasha, de 7 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

Shakira e Gerard Piqué estão oficialmente separados após 12 anos de relacionamento:

A cantora Shakira confirmou que está separada do jogador de futebol Gerard Piqué. Em comunicado enviado ao jornal El País, ela anunciou o fim do casamento após 12 anos de relacionamento. Inclusive, ela pediu privacidade neste momento delicado da vida.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade. Agradecemos a compreensão”, disse no comunicado.

Os rumores sobre a separação dos dois surgiram no dia 1 de junho, quando a imprensa da Espanha divulgou que eles estavam se separando após ela descobrir que foi traída por ele. Eles estariam em uma crise e o atleta já teria saído de casa.