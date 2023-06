Shakira derrete seguidores ao surgir no colo da mãe: "Muito amor"

AMOR! Shakira derrete admiradores ao compartilhar clique inédito em momento de carinho com a mãe; confira

A cantora Shakira voltou a encantar a web com um clique inédito ao lado da mãe, Nidia Del Carmen Ripoll. Na tarde desta terça-feira, 13, a ex-mulher de Gerard Piqué, com quem tem Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8, surgiu com um sorrisão no rosto ao protagonizar um momento para lá de especial ao posar sentada no colo da matriarca.

Na legenda da postagem, a loira de 46 anos se derreteu com a cena e declarou: "Sim, na minha idade e ainda me sento no colo da minha mãe", mostrando que não tem idade para ganhar aquele chamego de mãe.

Nos comentários, ambas receberam elogios amorosos e sinceros: "Lindas! Você sempre será a menina de Dona Nidia e Don William e a rainha de toda a América Latina", escreveu uma fã. "Eu me derreto de fofura", disse outra."Obrigado à sua mãe dona Nidia Ripoll por ter dado à luz a melhor artista do mundo Shakira". E as mensagens não pararam por aí: "Para as nossas mães seremos sempre bebês".

Ainda de acordo com fontes próximas da cantora, ela e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton podem se tornar um casal em breve! Segundo informações da revista People, os dois estão se conhecendo melhor e estão nos primeiros estágios de um namoro.

Recentemente, a artista foi prestigiar uma corrida dele no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 e elevou os rumores sobre um possível affair. "Eles estão passando um tempo juntos e no estágio de 'conhecer melhor”, disse uma fonte.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SHAKIRA:

Mãe de Piqué quebra o silêncio e se pronuncia pela primeira vez após divórcio do filho

O término repentino do casamento de Gerard Piqué e a cantora Shakira deu o que falar entre os internautas e repercutiu de forma espantosa na mídia mundial! Após a repercussão do caso, a ex-sogra de Shakira, Montserrat Bernabéu, desabafou em entrevista no programa "Col lapse" da televisão autônoma catalã, TV3, porém evitou falar sobre o caso envolvendo a ex-nora.

Em rede nacional, a matriarca citou fatos indiretos que todos puderam compreender. “Como todo mundo, tenho minha vida profissional e pessoal. Quando estou no trabalho me concentro no que tenho que fazer e sou a doutora Bernabéu”, assegurou.