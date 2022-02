Sergio Marone responde pergunta ousada de fã: ''Tem que levar uma mala grande''

Ator Sergio Marone bateu papo com os fãs e não hesitou em responder seguidor sobre sua fama de bem-dotado

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 13h53 - Atualizado às 14h25

Na quarta-feira, 23, Sergio Marone (41) deu o que falar na web ao bater papo com os fãs!

O artista, que estava curtindo viagem na Bahia, aproveitou para interagir com os seguidores nos Stories de seu Instagram.

Ele abriu sua caixinha de perguntas e fez questão de responder pergunta atrevida de uma internauta, que quis saber se ele "usa mala grande para viajar". Marone não hesitou em responder, ressaltando que é uma pessoa grande, com 1,93m de altura.

"Sou abençoado por Deus e pelo Espírito Santo. Sou uma pessoa grande, que por onde vai, tem que levar uma mala grande, acoplada", respondeu Sergio Marone.

Ele também foi questionado sobre volta às novelas da Record TV. "Convite não falta, posso te garantir, aí é difícil negociar com eles. Sou uma pessoa que eu me valorizo demais, eu sei o meu valor, então fica difícil", explicou ele.

Maraisa manda cantada para Sergio Marone na web

Maraisa (34) e Sergio Marone flertaram na web recentemente."Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?", comentou a sertaneja em foto do ator. "Eu aqui viajando, né? Eu jamais teria chances com o Sergio Marone", postou, em seguida. "Eu vi o que você escreveu no tweet passado, ops, apagado. Maraisa, nunca diga nunca", disparou o ator após a investida.

Confira a troca de Sergio Marone e Maraisa: