Sergio Mallandro passa por cirurgia em hospital no Rio de Janeiro

Sergio Mallandro aparece em imagem no hospital pouco antes de fazer uma cirurgia nos olhos

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 17h06

O humorista Sergio Mallandro foi submetido a uma cirurgia nos olhos nesta quinta-feira, 21, em um hospital no Rio de Janeiro. Ele fez o procedimento para deixar os olhos mais abertos, já que ele tinha os olhos muito fechados e sempre usava óculos escuros.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, ele deverá ter alta hospitalar ainda nesta quinta-feira. Inclusive, ele antecipou algumas gravações do podcast Papagaio Falante antes da cirurgia.

“Agora sim, hein, glugluzada, sabe aqueles olhinhos fechadinhos e pequenininhos? Que era o motivo por eu estar sempre de óculos escuros? Então, agora vou fazer uma cirurgia especialmente para fazer o meu filme que começo a filmar em agosto! E agora de olho aberto, olhando tudo. Cuidado, meu povo, Mallandro agora de olho aberto!”, disse ele na legenda de um vídeo no hospital.

Sergio Mallandro mostra vídeo no hospital:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗦ᗴ́ᖇᘜIO ᗰᗩᒪᒪᗩᑎᗪᖇO (@serginhomallandro)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!