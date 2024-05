Separados, Sandy e Lucas Lima saem juntos de show em SP

Fãs flagram quando Sandy e Lucas Lima são vistos saindo juntos de um show privado na cidade de São Paulo após meses da separação

A cantora Sandy e o músico Lucas Lima mostraram que seguem sendo amigos depois do fim do casamento. Tanto que eles foram flagrados saindo juntos de um show privado na noite de quarta-feira, 15, na cidade de São Paulo.

Um vídeo viralizou na internet ao mostrar o ex-casal deixando o evento lado a lado e cumprimentando os fãs que os aguardavam na saída. Simpáticos, eles esbanjaram sorrisos e tiraram fotos com os admiradores.

No último final de semana, Sandy também esteve com o ex-marido. Ela foi prestigiar o show da Família Lima, que é a banda dele, na cidade de Campinas junto com o filho, Theo, o pai, Xororó, e a mãe, Noely.

Vale lembrar que Sandy e Lucas ficaram juntos por cerca de 24 anos, sendo 15 deles casados. Eles tiveram um filho, Theo, de 9 anos, e anunciaram a separação em setembro de 2023 com um texto nas redes sociais.

Desde então, eles são vistos juntos em momentos pontuais e nunca deixaram de se seguir nas redes sociais. Inclusive, eles sempre deixaram claro que seguem amigos e vão continuar fazendo parte um da vida do outro.

Lucas Lima fez homenagem para Sandy no Dia das Mães

Neste domingo, 12, Lucas Lima surpreendeu ao celebrar seu primeiro Dia das Mães separado de Sandy com uma homenagem emocionante. Em suas redes sociais, o músico compartilhou uma foto rara de seu filho, Theo, de nove anos, como uma forma de agradecer a ex-mulher por ser uma mãe exemplar para o menino.

Através do feed, Lucas compartilhou uma foto em que a cantora surge abraçada com seu herdeiro de costas durante um momento em família. No registro, não é possível ver o rosto do pequeno, já que os pais preservam a identidade dele e nunca exibiram seu rosto. No entanto, é possível notar que ele já está crescido e aparece quase do tamanho da mãe.

Na sequência, Lucas também acrescentou uma foto com sua mãe, Lorena, e na legenda homenageou os dois exemplos de maternidade em sua vida: “Eu tenho sorte de ter as melhores referências de “mãe” que eu poderia ter”, iniciou o músico, que viveu um relacionamento entre idas e vindas com a cantora por 24 anos, sendo 15 deles casados.

“Tanto a que me fez quanto a que me refez, tanto a que me deu a vida quanto a que deu sentido a minha vida com esse tesouro que é meu gurizinho. Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e benção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também”, ele completou.

Por fim, Lucas fez uma piadinha para concluir a homenagem: “Muita sorte e muita gratidão. Feliz dia para todas as mães. E leva um casaco!”, disse o músico, que recebeu um agradecimento da ex-mulher nos comentários: “Que coisa linda… nosso bem maior merece o melhor de nós. Vou sempre tentar. Obrigada, viu?”, disse Sandy.