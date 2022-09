Sensitivas previram a gravidez de Viih Tube com Eliezer

Viih Tube pegou os fãs de surpresa ao anunciar a primeira gravidez e se chocou ao falar das previsões das sensitivas

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 13h38

O anúncio da gravidez de Viih Tube (22) pode ter pegado os internautas de surpresa, porém, as sensitivas já haviam revelado que a influenciadora poderia gravidar logo.

Em julho de 2022, Lene Sensitiva compartilhou nas suas redes sociais a previsão de que viu pelos mantras que a ex-BBB teria uma gravidez inesperada de Eliezer (31).

No mês seguinte, Bianca Sensitiva disse ao portal UOl que Viih Tube ficaria grávida e que a notícia seria dada até março de 2023. E, além disso, o bebê seria "uma reencarnação de alguém da família".

Durante o vídeo do anúncio da gravidez, a influenciadora chegou a comentar sobre as previsões. "Uma observação muito importante. As sensitivas. Gente, que loucura! As sensitivas não paravam de colocar bebê na minha barriga, e eu agora com o bebê na barriga", disparou ela.

Eli também contou que fez uma sessão com um astrólogo, que também confirmou um bebê. "Antes de eu fazer um pedido oficial de namoro, conversei com um astrólogo e ele falou: 'Eu vejo gravidez no seu ano. Existe a possibilidade'. E veio!", declarou.

