Sensitiva prevê fim do Big Brother Brasil com acontecimento trágico

Sensitiva Haarline Grazik ainda contou que vê almas passeando pela casa do BBB

A vidente Haarline Grazik fez uma previsão preocupante pra o destino do Big Brother Brasil. Para ela, o reality está a prestes a acabar devido a uma tragédia que ocorrerá na casa.

À coluna de Anddreh Ponttez, do Observatório da TV, ela afirmou que consegue enxergar as almas de um casal de idosos, que sugam a energia dos participantes.

"Vejo que dentro da casa do BBB vai acontecer uma tragédia, não dá para dizer se vai ser nessa edição ou em outra. Depois que essa tragédia acontecer o BBB vai acabar de vez. Já mandei mensagens para as pessoas de lá, mas não me deram ouvido", contou.

"Esses espíritos estão lá porque foram trazidos por algum participante que trabalha em um hospital e carregou esses encostos juntos com ele. Um desses espíritos que está na casa morreu por problemas de estômago e vejo que vai ter um participante que vai vomitar com muita frequência", disparou a notícia chocante.

Torcida da sensitiva

Por fim, ela afirmou que está torcendo para a ex-Rouge, Aline Wirley, por sua frequência positiva. "Foi a única pessoa que eu consegui ver que capta 90% de energia positiva. Ela tem uma entidade da mata que está junto com ela. Vejo que é uma pessoa passiva e tranquila, não é planta, mas sim uma pessoa apaziguadora", afirmou.