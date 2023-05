Sensitiva prevê destino caótico para Bia Miranda e fala sobre futuro do ex

Sensitiva Bianca Godoi fala sobre futuro problemático de Bia Miranda e destino de ex-noivo da ex-Fazenda

Bianca Godoi, uma das sensitivas mais conhecidas das redes sociais dos últimos tempos, usou seu perfil para falar um pouco sobre algumas previsões polêmicas que viu sobre a ex-participante de A Fazenda e neta de Gretchen, Bia Miranda, e seu ex-noivo, Gabriel Roza, que atualmente participa do reality show da Record TV, A Grande Conquista.

“VISÃO ATRAVÉS DA FOTO!! Vi algo trazendo desespero, via ela chorando demais, polêmicas, cuide-se pra não cair!”, escreveu a sensitiva, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, compartilhando uma foto da influenciadora digital.

Já em outro post, Bianca falou sobre uma previsão bastante positiva para Gabriel. “Gabriel Roza!! VEJO ELE NA FINAL! Previsão dia 18/05/2023, senti ele muito forte pra ir até a final do jogo!”, escreveu ela, na legenda da postagem, compartilhando uma foto do influenciador digital.

Na noite desta quinta-feira, Gabriel garantiu sua vaga na mansão do reality, em Itapecerica da Serra, no interior do estado de São Paulo, seguindo para a segunda fase do programa, com outros participantes famosos. O influenciador falou dentro do reality que a ex-namorada só ficou famosa por ter traído durante seus inúmeros relacionamentos. Hoje em dia, ela está com o DJ Buarque.

Bia Miranda mostra detalhe de sua nova casa

Há pouco tempo, Bia Miranda se mudou para uma nova casa no Rio de Janeiro. Ela foi morar com o namorado, o DJ Buarque, e mostrou alguns detalhes luxuosos de um dos cômodos do local. Nas imagens compartilhadas pela influenciadora digital através dos Stories em seu Instagram, é possível ver o quarto do casal, e ao lado o closet repleto de marcas de grife. Na gravação, a neta de Gretchen chegou a exibir um bucket hat Gucci, que não sai por menos de aproximadamente R$ 3,5 mil, no site oficial da marca, e uma bota Louis Vuitton que custa em média R$ 10,9 mil.