Sensitiva choca ao prever duas mortes no futebol: "Muita gente vai chorar"

Sensitiva choca ao prever duas mortes trágicas neste ano; veja o que ela disse

A sensitiva Bianca Godói deixou as redes sociais agitadas nesta sexta-feira (10) ao fazer uma previsão bombástica sobre o futuro de duas celebridades. Ela contou que ao menos duas personalidades do esporte vão morrer neste ano de 2023.

"No mundo do futebol, nós vamos perder dois jogadores famosos esse ano. Não será de acidente, não será tragédia, será com problemas de saúde. Infelizmente um vai descobrir problemas sérios no intestino, e isso já vai estar bem avançado", declarou ela.

A previsão deixou os fãs assustados. Eles pediram mais detalhes sobre a informação. Ela então disse que as perdas vão gerar comoção. "Muita gente vai chorar", destacou Bianca.

Vale lembrar que Bianca Godói previu recentemente que um jornalista da Record TV vai partir.

Veja:

Uma publicação compartilhada por SENSITIVA BIANCA A VIDENTE DOS FAMOSOS (@sensitivabianca)

Previsão dramática

A vidente Haarline Grazik fez uma previsão preocupante pra o destino do Big Brother Brasil. Para ela, o reality está a prestes a acabar devido a uma tragédia que ocorrerá na casa. À coluna de Anddreh Ponttez, do Observatório da TV, ela afirmou que consegue enxergar as almas de um casal de idosos, que sugam a energia dos participantes.

"Vejo que dentro da casa do BBB vai acontecer uma tragédia, não dá para dizer se vai ser nessa edição ou em outra. Depois que essa tragédia acontecer o BBB vai acabar de vez. Já mandei mensagens para as pessoas de lá, mas não me deram ouvido", contou.