Semanas antes do término, Bella Campos fez tatuagem para MC Cabelinho

Muito apaixonados durante o relacionamento, Bella Campos e MC Cabelinho fizeram tatuagens para marcar o amor deles

No início do mês de agosto, semanas antes de anunciar o término com MC Cabelinho, a atriz Bella Campos fez uma tatuagem em homenagem ao até então namorado. Na ocasião, ela foi criticada pela iniciativa.

Após um tempo do cantor ter tatuado o nome dela atrás da orelha, a artista, que estava no ar em Vai Na Fé, novela em que conheceu o ex-eleito, fez o nome de batismo dele, as palavras Victor Hugo.

Na época em que ela decidiu eternizar o amado em sua pele, a famosa recebeu críticas e se pronunciou rebatendo os comentários negativos sobre sua iniciativa. "Não tem coragem? Não faz. Eu vivo intensamente, sim, e é uma delícia. Next (próximo)", declarou na ocasião.

Depois de anunciar o fim do namoro, Bella Campos apagou as fotos com MC Cabelinho, deixando apenas as publicidades com ele em seu perfil. "Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", revelou ela no texto, revelando que não estão mais juntos.

Mesmo diante das alegações de traição da suposta amante, a estudante Duda Mehdef, MC Cabelinho fez uma homenagem para Bella Campos em seu show no domingo, 27. O casal se conheceu nos bastidores da novela das sete. O relacionamento entre os dois foi marcado por trocas de juras de amor. No início do mês, a atriz mostrou uma tatuagem em homenagem ao namorado e recebeu críticas nas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

ENTENDA A HISTÓRIA

A estudante Duda Mehdef confirmou que encontrou com MC Cabelinho em um quarto de hotel neste sábado, 26. A situação deixou os fãs intrigados, já que ele ainda está oficialmente namorando a atriz Bella Campos.

Para provar que está falando a verdade, a jovem mostrou interações com o ator de Vai Na Fé e disse que ela está até nos "melhores amigos" do cantor. Ela também disse que essa é a segunda vez que eles ficam.

Veja o vídeo: