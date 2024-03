Sem volta! Lucas Souza toma decisão sobre tatuagem que fez para Jojo Todynho

Após tatuar o nome de Jojo Todynho em seu corpo, Lucas Souza toma atitude definitiva para apagar passado com a ex-mulher

Após o término de seu casamento com Jojo Todynho, Lucas Souza não está mais olhando para trás. É que o ex-militar tomou uma decisão definitiva para apagar seu passado com a cantora. Em suas redes sociais, ele contou que está removendo a tatuagem que fez em homenagem à sua ex-esposa durante o casamento, que durou pouco menos de um ano.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Lucas publicou uma foto sem camisa exibindo a região onde tatuou o nome verdadeiro da cantora durante o relacionamento: ‘Jordana Gleise’. Logo, os seguidores do ex-peão do reality rural da Record, ‘A Fazenda’, notaram que a tatuagem estava apagada e fizeram perguntas sobre o procedimento de remoção no X, o antigo Twitter.

Lucas Souza apaga tatuagem para Jojo Todynho - Reprodução/Instagram

“Será que é impressão minha ou a tattoo tá mais clara?”, uma seguidora quis saber. Sincero, Lucas confirmou que decidiu apagar o nome de sua ex-mulher para colocar um ponto final nesse capítulo em sua vida: “Estou removendo, meu bem…”, escreveu o ex-militar, que está vivendo um novo amor com Jaquelline Grohalski após seu divórcio.

Estou removendo meu bem… — Lucas Souza 🪖 (@lucassouzaofl) March 7, 2024

Vale lembrar que Jojo e Lucas oficializaram a união em janeiro de 2022, mas colocaram um ponto final apenas 10 meses depois em uma separação conflituosa. Desde o fim do casamento, a cantora engatou um namoro que durou pouco menos de um ano, enquanto o ex-militar está apaixonado por sua ex-colega de confinamento e campeã do reality show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline (@jaquelline)

Jojo Todynho relembrou detalhes do casamento:

Recentemente, Jojo Todynho relembrou detalhes de seu antigo casamento e deu um show de maturidade ao falar sobre o novo relacionamento de Lucas. Além disso, ela não descartou a possibilidade deles serem amigos no futuro, embora tenham vivido um término conturbado. Procurada pela CARAS digital a equipe do ex-peão de ‘A Fazenda’ se manifestou sobre as declarações da artista.

“Lucas se encontra na Europa com sua namorada. Amanhã conhecerá Paris. O seu antigo relacionamento com Jojo Todynho é passado. Atualmente ele está envolvido em seu atual relacionamento com a Jaqueline Grohalski e também em seus projetos pessoais e profissionais como ator. Acredito que Lucas deseja tudo de bom a Jojo”, disseram.