Sem umbigo? Paloma Duarte posta fotos de partes do corpo e choca: ''Não tenho''

Atriz Paloma Duarte mostra a barriga em cliques nas redes sociais e chama atenção ao brincar com detalhe inusitado

A atriz Paloma Duarte deixou os seguidores chocados na última segunda-feira, 31, ao compartilhar fotos de partes do seu corpo e surpreendeu ao fazer uma revelação.

Nos cliques, publicados em sua conta no Instagram ao entrar em uma brincadeira feita por João Vitti, pai do ator Rafael Vitti, a artista deu close em detalhes do seu corpo de diferentes ângulos e chamou atenção ao revelar que não tem umbigo. "Pedaço (s) de mim. Trend do João Vitti", escreveu Duarte na legenda da postagem, usando ainda a hashtag: "Não adianta que não tenho umbigo".

Nos comentários, os seguidores não esconderam a surpresa com o detalhe inusitado. "Amo informação aleatórias, do nada um #nãoadiantaquenãotenhoumbigo", "Como assim você não tem umbigo?", "Eu dando zoom pra ter certeza do umbigo", "Tu mandou arrancar o umbigo?"

Vale destacar que Paloma Duarte viverá uma das protagonistas da próxima novela das seis, Elas por Elas. Ela vai substituir Monica Iozzi, que pediu para deixar a trama após problemas de saúde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Palomma Duarte (@palommaduarte)

Paloma Duarte surge com a filha e semelhança chama atenção

Recentemente, Paloma Duarte apareceu toda sorridente, juntinho da filha, Ana Clara Winter, fruto do relacionamento com o ex-marido, o ator Marcos Winter (56), curtindo um almoço especial em família.

A jovem de 25 anos, seguiu o exemplo dos pais e se destacou na carreira de atriz. Isso porque Clara já atuou em Malhação, além de interpretar a personagem da mãe na primeira fase de 'Além da Ilusão', da TV Globo.

"Às vezes o beijo é meu, outras dela. O fato é que beiço não falta! Um tico do nosso riso, no almoço do dia das mães. #minha #euquefiz #tomebeiço #Naclara #cabrita #teamo #bomdia", escreveu a estrela na legenda, se derretendo pela jovem, que é irmã de Maria Luiza (27), filha de Renato Lui, e por fim, o pequeno Antonio (3), que é filho de Bruno Ferrari (40), atual marido da atriz