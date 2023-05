Sem sutiã, Larissa Santos deixa virilha escapar em body: ‘Perfeição’

Ex-BBB Larissa Santos não esconde nada ao apostar em peça cavadíssima, com decote cobrindo somente o necessário

Nesta quarta-feira, 24, a ex-participante do Big Brother Brasil 23 e professora de educação física Larissa Santos resolveu incendiar a web! Em suas redes sociais, a personal trainer compartilhou alguns cliques de um ensaio fotográfico para lá de sensual e ousado, usando um body bastante revelador.

“Fotinhos de ontem no mood Lari Fit club”, brincou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a ex-namorada do youtuber de futebol e influenciador digital Fred Bruno aparece usando um body preto que possui uma abertura para lá de sensual na região do decote.

Deixando o uso do sutiã de lado, a musa quase deixou seus fartos seios escaparem da peça. Além disso, a professora de educação física não fez questão de cobrir sua virilha, deixando ela para fora, de tão cavado que é o body. Usando alguns pesinhos de academia em suas mãos para compor a cena do ensaio, Larissa completou o look com uma maquiagem bastante iluminada, um rabo de cavalo e um par de brincos de argolas grandes.

Claro, os cliques renderam uma enxurrada de comentários apaixonados para a personal trainer e ex-sister. “A mais gata de todas as gatas”, “Meu Deus, que perfeição”, “Sensacional”, “Sem condições para você”, “Eita como é linda”, “Deusa”, “Linda”, “Calma lá, minha senhora, que meu coração não aguenta”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas na postagem. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Larissa Santos.

Veja a publicação feita pela influenciadora digital e professora de educação física Larissa Santos exibindo seu corpão escultural em um body para lá de cavadíssimo, deixando sua virilha escapar e seu decote farto quase para fora: