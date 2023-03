Sem retoques, Mariana Goldfarb exibe beleza em clique natural: “Perfeita!”

Mariana Goldfarb surge ao natural em novas fotos e beleza impressiona seguidores; veja

A mulher de Cauã Reymond (42), a influenciadora digital Mariana Goldfarb (32) encantou os seguidores nesta quinta-feira, 23, ao aparecer em uma série de cliques belíssimos publicados em seu perfil nas redes sociais.

Em um momento de descanso, a nutricionista posou se refrescando do calor do Rio de Janeiro com um delicioso copo de suco natural. Nas imagens, a loira aparece com um look despojado, composto por camisa branca e minishorts jeans.

Dispensando a maquiagem, Mariana exibiu toda sua beleza natural. “Sequência de lovezinho”, escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, seguidores exaltaram a boa forma e o estilo da artista: “Como pode ser tão linda assim?", comentou Gabriela Versiani. "Lindeza, você está muito gata", disse outro. "Sequência de beleza e amor", elogiou um terceiro.

Mariana Goldfarb faz raríssima aparição com a mãe em dia de praia

Mariana Goldfarb surpreendeu os fãs ao fazer uma raríssima aparição pública ao lado da mãe, Valéria. Durante um dia ensolarado na praia do Rio de Janeiro, a modelo curtiu um momento a sós com a matriarca.

Toda sorridente, a dupla esbanjou charme enquanto aproveitavam para renovar o bronze nas areias cariocas."Hot Mama”, escreveu Mariana em um vídeo publicado nos Stories do Instagram da influenciadora.