Sem pudor, Isis Valverde deixa seios à mostra em regata transparente: “Linda!”

Isis Valverde mostrou toda sua beleza ao eleger look ousado para Semana de Moda em Paris; veja

Na manhã desta terça-feira, 28, a atriz Isis Valverde (36) causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece com uma regata transparente e ousadíssima.

Para inaugurar a Semana de Moda em Paris, a artista brasileira foi convidada para prestigiar o desfile da grife Dior, e como não poderia ser diferente ela arrancou o fôlego da web ao eleger um look pra lá de sensual.

Na ocasião, a morena elegeu uma regata com tecido transparente que deixou seus seios completamente à mostra. Para complementar o visual, ela apostou em uma saia floral que arrematou a produção.

"Estou muito animada por estar de volta a Paris e celebrar a moda e o que ela representa. Já deu para perceber que Maria Grazia Chiuri vai trazer para a passarela a força feminina, e sei que ela tem a inspiração em grandes nomes para isso”, disse ela na legenda da publicação compartilhada no Instagram da revista VOGUE.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com o visual da musa. "Precisava ter tanta beleza?", brincou um admirador. "Essa acorda e dorme linda", comentou outro. Já um terceiro ressaltou: "Uma princesa linda representando o Brasil".

VEJA O LOOK OUSADO DE ISIS VALVERDE:

Corpão!

AInda na noite da última segunda-feira, 26, Isis Valverde mostrou que é um verdadeiro espetáculo ao exibir toda sua boa forma nas redes sociais.

É que a morena aproveitou a sauna quentinha no hotel onde está hospedada em Paris, na França, para roubar a cena com seu corpaço escultural. Em frente ao espelho do cômodo, a famosa se exibiu em um maiô preto de modelo ousado, bem cavado e com abertura nas costas.