Sem a parte de cima do biquíni, Luciana Gimenez faz topless na ducha

Aos 53 anos, Luciana Gimenez surpreendeu os seguidores com novos cliques ousados! Nesta terça-feira, 03, a apresentadora da Rede Tv, começou a semana esbanjando jovialidade ao exibir suas curvas ao tomar uma ducha gelada.

Deixando em evidência seu corpaço, a morena surgiu de costas escondendo sua intimidade com os braços, mas chamou a atenção ao aparecer fazendo topless, enquanto retirava a parte superior do biquíni.

"Mais alguém com pavor de água gelada?", questionou Luciana Gimenez. "Eu sempre recarrego as minhas energias na praia. Tenho um caso de amor com o verão", afirmou na legenda do registro.

Ainda ontem, Luciana Gimenez encantou os fãs ao compartilhar os primeiros cliques de 2023 nas redes sociais ao lado de seu herdeiro mais novo, Lorenzo, de 11 anos, fruto de seu antigo casamento com o dono da Rede TV!, Marcelo de Carvalho.

VEJA O STORY DE LUCIANA GIMENEZ:

