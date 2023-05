Sem nada, Yasmin Brunet usa toalha para cobrir apenas o necessário

Modelo Yasmin Brunet eleva temperatura da web ao posar sem roupa nenhuma e apenas uma toalha

Nesta quinta-feira, 11, a modelo e atriz Yasmin Brunet (34) decidiu derreter os corações de seus seguidores! Em suas redes sociais, a loira posou em um clique para lá de sensual, onde aparece usando nenhum tipo de roupa, cobrindo apenas o necessário em seu corpo com uma toalha. A foto quente arrancou uma enxurrada de elogios dos internautas apaixonados pelas curvas da musa.

“Amo terra firme, mas me afogo no seu mundo”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique, a musa aparece completamente despida, cobrindo uma parte de seu corpo com uma toalha branca, mas deixando um pedaço de sua cinturinha fina e um pouco de seu seio descoberto, cobrindo o resto com seu cabelão longo.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente apaixonados e babando na beleza e no corpão da modelo. “Não tem um mísero defeito, como que pode”, escreveu uma página de fã clube da influenciadora digital. “Linda demais! Que mulher é essa, Deus?”, exaltou uma outra pessoa. “Pelo amor de Deus, meu amor! Meu coração dói de tanto que você é linda! Eu te amo”, exclamou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Yasmin Brunet.

Yasmin Brunet sofre acidente de carro e culpa 'eclipse'

A modelo Yasmin Brunet deu um susto em seus seguidores na sexta-feira, 05. Acontece que a loira sofreu um pequeno acidente de carro enquanto se deslocava até um compromisso no Rio de Janeiro. Super ‘Good Vibes’, ela tentou olhar para o lado positivo da situação e culpou o eclipse lunar ao relatar o perrengue na web.

Pelos stories, Yasmin publicou uma foto em que aparece sentada no banco de trás do veículo. Pela janela, é possível ver duas pessoas resolvendo o ocorrido do lado de fora. Na legenda, a filha da atriz e modelo Luiza Brunet abriu detalhes do acidente: "Bom eclipse para todos. Meu dia já começou com uma batida de carro". “Vou olhar pelo lado positivo… está tudo bem”, Yasmin tranquilizou os seguidores