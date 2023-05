Simaria impressiona ao exibir quarto e closet luxuoso de sua mansão: "Não reparem a bagunça"

Só de roupão, Simaria mostrou os detalhes do cômodo luxuoso de sua mansão em Alphaville

Poderosa! Na tarde desta segunda-feira, 15, Simaria (40) deixou seus seguidores boquiabertos. Isso porque a cantora usou sua rede social para gravar um vídeo sensualizando em frente ao espelho de um cômodo de sua mansão, localizada em Alphaville, um bairro nobre de São Paulo.

Em seus stories do Instagram, a morena surgiu belíssima ao posar sem nada por baixo, apenas de roupão. Mas o que acabou roubando a cena foi o local chiquérrimo onde ela apareceu. O imenso quarto luxuoso deixou os seguidores impressionados.

O local enorme e chiquérrimo com detalhes minimalistas e com cores claras chamou a atenção dos internautas. "Não reparem a bagunça", escreveu ela ao destacar na peça de banho as pernas torneadas.

Há pouco tempo atrás, Simaria compartilhou um vídeo passando por uma transformação e chocou ao deixar o cabeleireiro cortar seus longos fios.

Leia também:Simaria cria os filhos sem redes sociais e declara: 'Dia das Mães é todo dia'

VEJA O STORY DE SIMARIA:

Foto: Reprodução/Instagram

Magérima, Simaria surge com look justinho e exibe curvas surreais

Ex-dupla de Simone Mendes (38), Simaria publicou em suas redes sociais mais um registro de seu treino diário. De frente para o espelho, a cantora exibiu sua beleza estonteante em um conjunto cinza apertadinho de academia.

Dona de curvas desenhadas, a sertaneja ostentou o decote volumoso, a barriga sarada e os pernões torneados, o que deu uma visão privilegiada aos fãs. "Já cuidaram do corpinho hoje?", atiçou ela na legenda.