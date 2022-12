Sem nada, Alexandra Daddario deixa seguidores malucos com fotos na piscina

Atriz de ‘The White Lotus’ Alexandra Daddario aparece sem nada na piscina e deixa fãs sem ar

A atriz Alexandra Daddario (36), conhecida por interpretar personagens na série de filmes como Percy Jackson e a série recente The White Lotus, decidiu deixar seus seguidores malucos! Aproveitando suas férias para renovar o bronzeado, ela surgiu pelada na psicina.

“Tire umas férias de seus problemas, Bob”, escreveu a famosa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela apareceu de costas, completamente sem roupas. Porém, para não deixar nada escapar, o fotógrafo tampou suas partes íntimas com o dedão.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com o corpão da atriz. “Fotos lindas e brilhantes de todas as formas”, escreveu uma. “O dedão do marido estragando o dia de todos”, disse outro. “Você vai perder esse dedão, Bob”, brincou um terceiro.

Alexandra Daddario é reconhecida mundialmente por seus papéis nos filmes de Percy Jackson e Baywatch: S.O.S Malibu. Além das séries norte-americanas True Detective e The White Lotus. Hoje, ela é casada com o diretor Andrew Form.

Veja a publicação de Alexandra Daddario pelada na piscina que deixou os seguidores malucos:

Ver essa foto no Instagram



