Sem herdeiros, patrimônio milionário de Jô Soares poderá ter destino improvável

Jô Soares faleceu aos 84 anos e não deixou herdeiros. Caso não tenha feito um testamento, a fortuna deve pode ser dividida de acordo com o Código Civil

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 15h57

O apresentador e humorista Jô Soares pode ter deixado uma herança milionária e de valor incalculável. Sucesso em diversas vertentes artísticas, ele deve ter acumulado um patrimônio milionário ao longo de sua vida. Porém, ele não deixou herdeiros.

Jô Soares teve apenas um filho, Rafael, que faleceu aos 50 anos em 2014. Ele também não tem pais vivos, esposa ou irmãos. Assim, o destino da herança dele ainda não é certa.

De acordo com o site Metrópoles, caso Jô Soares não tenha deixado um testamento, a fortuna dele pode ser repartida de acordo com o Código Civil. A norma diz que os bens do falecido podem ser entregues para sobrinhos, tios, primos, tio-avô e sobrinho-neto.

Por enquanto, a família não se pronunciou sobre a existência ou não de um testamento.

Morte de Jô Soares

Jô Soares faleceu aos 84 anos de idade na madrugada desta sexta-feira, 5, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após alguns dias internado. A causa da morte não foi revelada pela família para respeitar um desejo dele ainda em vida, já que era discreto sobre a sua vida pessoal.

A notícia da morte foi confirmada por sua ex-mulher, Flávia, em um post no Instagram. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse ela.