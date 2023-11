Sem filtros, Eliana aconselha Ana Hickmann após escândalo: "Voa e siga sua estrada"

Eliana aconselha Ana Hickmann após escândalo e sugere que ela pense no filho, Alexandre Jr

A apresentadora Eliana mandou um recado comovente para a apresentadora Ana Hickmann nesta segunda-feira (13). Em uma mensagem corajosa, ela aconselhou a amiga e declarou torcida pela sua pronta recuperação.

"Ana, faz tempo que não nos falamos, mas você já venceu tudo isso. Um filho quer uma mãe feliz, então voa e siga sua estrada por você e por seu pequeno" , disparou ela em um momento comovente.

Eliana ainda disse que tem certeza que a amiga sairá mais forte desse momento difícil. "Lhe desejo coragem e sabedoria! Já deu tudo certo. Você sairá mais forte do que imagina. Receba meu carinho neste momento", disparou ela.

A publicação de Eliana apareceu no primeiro post de Ana Hickmann após o desentendimento com o marido, Alexandre Corrêa. A loira abriu um álbum com várias fotos ao lado do filho e contou que ele é a sua motivação na vida. “Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia”, disse ela.

Veja:

Entenda o que aconteceu com Ana Hickmann

A apresentadora Ana Hickmann virou assunto nas redes sociais no último final de semana ao ser revelado que ela teve um desentendimento com o marido, Alexandre Correa. Os dois tiveram um atrito na mansão do casal em Itu, no interior de São Paulo, e ela foi levada para uma delegacia para abrir um Boletim de Ocorrência.

Por meio de sua assessoria de imprensa, ela explicou o que aconteceu. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.