Sem filtro, Jojo Todynho rebate críticas após receber ataques: ''Abuso demais''

Após boatos de novo namoro, Jojo Todynho rebate ataques que sofreu em sua rede social; veja

A cantora Jojo Todynho (26) resolveu se pronunciar após correrem boatos de que estaria namorando. Nesta sexta-feira, 12, a famosa foi direta e reta para mandar um recado para os haters, que invadiram sua rede social para atacá-la.

Antes de iniciar seu dia, com trabalho da faculdade de Direito para fazer e treino para realizar na academia, a artista se gravou rebatendo os ataques que recebeu nos últimos dias.

"Recado bem curto e grosso: to na minha melhor fase e dela não vou sair, então assim, me ajuda a te ajudar, vocês ficarem nas páginas de fofoca destilando veneno de vocês, falando merd* sem legenda, tá tudo certo, depois vocês se acertam com deus", disse que não se importa com o que estão falando ela por aí.

Contudo, Jojo deixou claro que não ficará quieta se a atacarem diretamente. "Agora invadir meu espaço, meu direct ou a minha timeline é abuso demais, e ai vocês vão ter que bater de frente com o lado Jojo que vocês não gostam, que eu também não gosto e que eu to em busca de uma Jojo cada vez melhor, então assim, conquista primeiro, tenha um terço do que eu tenho, tá bom pra falar da vida dos outros tem que tá melhor", disparou.

Após o recado, a cantora se mostrou agradecida com sua fortuna construída até hoje. "Como deus foi tão maravilhoso na minha vida, não tinha por** nenhuma, mas eu trabalhava, corria atrás de conquistar minhas coisinhas, sem olhar pra ninguém, acho que por isso que hoje graças a deus tenho um império, porque eu acho que ao invés de eu ta preocupada de palpitar na vida dos outros sem ter po*** nenhuma eu fui correr atrás", declarou o que fez para estar no lugar que está hoje.

A cantora Jojo Todynho pode ter conhecido um novo amor! Depois de postar um vídeo nas redes sociais dizendo que foi almoçar na casa da sogra, a artista levou rumores de que teria engatado um novo relacionamento. Agora, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou quem é o novo affair da funkeira.

De acordo com o jornalista, Jojo estaria envolvida com Renato Santiago. Ele é carioca, curte tatuagens e mora em Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro, e é discreto nas redes sociais. O perfil dele no Instagram é fechado.

O romance deles teria começado em março, que foi quando ela começou a ser vista na casa dele. Porém, os dois não se pronunciaram sobre os rumores.