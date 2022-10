Sem dente, Eliezer surge irreconhecível com curativos após rinoplastia: ''Estou lindo''

O ex-BBB Eliezer compartilhou uma foto sem um dente e cheio de curativos no rosto e surpreendeu os seguidores

Eliezer (32) surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto sem dente e com curativos no rosto. O ex-BBB passou por uma rinoplastia e contou que fará um novo procedimento.

Pelas redes sociais, contou que extraiu um dente para realizar um tratamento ortodôntico e descruzamento de mordida.

"Vou começar um tratamento ortodôntico para descruzar minha mordida e alinhar meus dentes. Precisa fazer extração para ter espaço", explicou ele nos stories do Instagram.

Recentemente, Eliezer abriu o jogo sobre a decisão de fazer a cirurgia plástica. "Mais um sonho realizado. Chegou o dia da minha rinoplastia estética e funcional. Sendo muito honesto nunca gostei do meu nariz, ele sempre viveu entupido (desde que me entendo por gente) e acho ele desproporcional ao meu rosto principalmente quando eu sorrio", disse ele.

VIIH TUBE E ELIEZER REVELAM TEMA DO CHÁ REVELAÇÃO

Viih Tube (22) revelou nesta segunda-feira, 3, qual será o tema do chá revelação do seu primeiro filho com Eliezer (32). Pelos Stories do Instagram, a influenciadora matou a curiosidade dos seguidores ao anunciar que será BBBaby, fazendo referência ao reality que os dois participaram.

"A gente já escolheu o tema e as brincadeiras. O tema do chá é BBBaby. Como eu e Eli nos conhecemos por causa do BBB, vamos fazer tudo em cima disso. Vai ser muito legal e especial para a gente", disse ela.

