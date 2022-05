Sem camisa, Vitão curte dia em praia no Rio de Janeiro

Vitão dá mergulho no mar em dia de sol no Rio de Janeiro e ostenta boa forma

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 15h02

O cantor Vitão (22) esbanjou boa forma ao ser flagrado em um dia na praia no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 10, o rapaz aproveitou o dia de sol para dar um mergulho no mar.

O artista surgiu de bermuda colorida e sem camisa ao se refrescar ao ar livre.

Atualmente, Vitão está no elenco da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Recentemente, ele foi questionado sobre usar maquiagem no programa e aproveitou para falar sobre sexualidade na web.

"O meu questionamento é justamente sobre o conceito de sexualidade que a gente tem no nosso mundo. E como isso acaba encaixotando a gente de todas as formas, aprisionando a gente em muitos momentos. E como isso é um grande determinador social de respeito, poder, de como as pessoas te veem, te respeitam ou não. Será que isso não é muito mais uma criação social e religiosa do que de fato nossa natureza como ser humano? Talvez a gente seja menos complicado que isso, talvez a gente só goste de se encostar mesmo, de se amar, independente de gênero, roupa, de qualquer coisa", disse ele.

Vitão curte dia na praia: