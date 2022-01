Sem camisa, Kayky Brito exibe abdômen trincado e surpreende: ''Corpo perfeito''

Em treino ao ar livre, ator Kayky Brito esbanja saúde ao ser clicado descamisado

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 09h42

Uau! Kayky Brito (33) elevou a temperatura da web com o novo clique postado nas redes sociais.

Pai do recém-nascido Kael (1 mês), o ator esbanjou beleza e saúde ao fazer registro sem camisa pós-treino ao ar livre.

Com área verde ao fundo, Kayky exibiu o abdômen trincado e o shape perfeito na foto.

- Kayky Brito faz uma nova tatuagem em homenagem ao filho e encanta os fãs

"Guenta que é verão", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas ficaram babando no corpo do artista.

"Assim o Brasil para!", brincou um seguidor. "Aff isso que é um shape, o resto é conversa", escreveu outra seguidora. "Super em forma, show... Papai divino", elogiou um terceiro. "Oloko meu que barriga trincada, um dia a minha fica assim", brincou outro internauta.

- Kayky Brito posta foto com o filho e faz reflexão sobre a vida: "Tudo passa rápido"

Com gosto por atividades físicas e alimentação saudável, o ator está constantemente divulgando registros de seu estilo de vida nas redes sociais.

Kayky Brito faz registro divertido do filho em pediatra e brinca: "Esse leite materno tá fazendo muito bem"

O papai-coruja Kayky Brito divertiu os seguidores ao publicar um vídeo engraçadíssimo do primogênito!

Durante consulta no pediatra, o pequeno Kael - fruto do relacionamento do ator com a jornalista Tamara Dalcanale - aparece de pé sendo segurado pelo médico.

"Esse leite materno tá fazendo muito bem (na fase adulta alguém já provou?) Kael engordou e cresceu

(6kg & 58cm)", escreveu Kayky Brito na legenda do post.

Confira o novo post de Kayky Brito