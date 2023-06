Seguidores de Bruna Biancardi se preocupam com sumiço e silêncio após traição de Neymar

Internautas mandam mensagens de apoio para Bruna Biancardi após traição, que espera primeiro filho com jogador

Depois de toda a repercussão da traição de Neymar Jr., alguns internautas começaram a se preocupar com Bruna Biancardi, que está grávida de seu primeiro filho com o jogador do Paris Saint-Germain. A influenciadora digital ainda não se pronunciou desde que o atleta confirmou em suas redes sociais que realmente havia traído a namorada grávida.

Nas postagens de Bruna, alguns internautas deixaram comentários perguntando sobre o bem-estar da influenciadora digital, preocupados com a ausência da modelo, que até então, não apareceu para falar sobre o acontecido.

“Gente, cadê a Bruna, alguém sabe se está tudo bem com ela? Sumiu daqui”, perguntou um usuário. “Cadê você?”, questionou um outro. “Vocês acham isso certo? Ficar aqui comentando na página dela as frustrações de vocês? Os comentários ruins falam mais de vocês do que delas”, disparou um terceiro, defendendo a influenciadora.

Infelizmente, o que mais podemos ver nos comentários das postagens de Bruna são xingamentos e piadas feitas com o fato de Neymar ter traído ela um dia antes de passar o Dia dos Namorados com a amada grávida. Palavras como ‘chifruda’, ‘corna’, entre muitas outras, são muito usadas.

sério, os comentários na foto da bruna biancardi. esse povo não respeita nem uma mulher grávida. pic.twitter.com/v4YQXNb93v — camila leituras. | agenda aberta (@camilaleituras) June 19, 2023

NEYMAR ASSUMIU TRAIÇÃO E PUBLICOU CARTA ABERTA À NOIVA, BRUNA BIANCARDI

Neymar usou seu perfil oficial do Instagram na tarde desta quarta-feira, 21, para por um ponto final aos rumores de que teria traído sua noiva grávida na véspera do Dia dos Namorados. Em uma carta aberta, o craque assumiu a infidelidade e pediu perdão à influenciadora. A atitude rendeu diversos elogios e apoio de famosos e amigos do atleta.

No texto, Neymar pede perdão pela traição e também pela exposição que a noiva passou, após a influenciadora divulgar prints de conversas que comprovavam a infidelidade do craque. "Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar", escreveu o jogador.