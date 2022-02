Sean Penn desembarca na Ucrânia em meio a conflito com a Rússia para gravar documentário:

O ator e diretor Sean Penn está no meio das gravações de documentário sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia

O ator e diretor Sean Penn (61) desembarcou na Ucrânia em meio aos conflitos com a Rússia para gravar seu documentário sobre as tensões entre os países.

O ganhador do Oscar embarcou para a capital ucraniana antes dos ataques de Vladimir Putin, e chegou ao país na última quinta-feira, 24.

Penn foi recebido pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que usou as redes sociais para registrar o momento: “Um ator e cineasta americano, vencedor do Oscar, Sean Penn chegou à Ucrânia. O diretor veio especialmente a Kiev para registrar todos os eventos que estão acontecendo atualmente na Ucrânia e contar ao mundo a verdade sobre a invasão russa ao nosso país. Sean Penn está entre aqueles que apoiam a Ucrânia na Ucrânia hoje. Nosso país é grato a ele por essa demonstração de coragem e honestidade”, diz o comunicado do governo.

Penn tem se dedicado a documentários de viés político, e este projeto que fala sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia é produzido pela Vice Studios.

