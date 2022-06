Sasha Meneghel Szafir se inspira na mãe, Xuxa, em nova campanha

Sasha faz homenagem para a mãe, Xuxa Meneghel, em gravação de nova campanha publicitária inspirada em programa de TV

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 17h15

A modelo Sasha Meneghel Szafir mostrou o seu lado atriz ao participar de uma nova campanha publicitária. Ela foi convidada para imitar a sua mãe, a apresentadora Xuxa Meneghel, ao relembrar a época do programa infantil, quando a loira tinha uma nave espacial no cenário, em uma nova gravação.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Sasha apareceu com figurino inspirado nas roupas que a mãe usava na época e se divertiu ao ser apresentadora por um dia. O texto da ação tem referências nostálgicas sobre a época do programa infantil e bordões de Xuxa enquanto divulgava um novo produto do mercado financeiro.

Os fãs aprovaram a performance de Sasha. Nos comentários no Instagram, os internautas elogiaram a filha de Xuxa. “Ah que linda! Amei”, disse um seguidor. “Que publi perfeita”, declarou outro. “Meu Deus, voltei uns 20 anos atrás, eu amei”, comentou mais um. “Ficou demais”, escreveu outro.