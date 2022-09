Sasha Meneghel abre álbum de fotos de sua viagem para Nova York

Sasha Meneghel visitou lugares turisticos de Nova York durante viagem com seu marido, João Figueiredo

Nesta quarta-feira, 14, a modelo e estilista Sasha Meneghel (24) publicou em suas redes sociais um álbum de fotos sobre o que fez no seu último mês. Ela incluiu as fotos de passeios por pontos turísticos da cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Nas fotos postadas por Sasha em seu Instagram, ela exibiu imagens com seu marido, o cantor João Figueiredo, e também em pontos turísticos de Nova York e com amigos. Na legenda, ela escreveu: “My NYC photo dump”.

Na legenda, ela recebeu comentários de muitos famosos, como Fernanda Gentil, que comentou várias carinhas apaixonadas, seu pai, Luciano Szafir, que comentou “Lindos”, Maisa com “Linda Linda”, entre outros elogios de fãs e seguidores.

Veja as fotos compartilhadas por Sasha Meneghel em sua viagem para Nova York:

Sasha Meneghel posta fotos de festa julina

Sasha Meneghel compartilhou fotos da comemoração de seu aniversário ao lado do marido, João Figueiredo, de Bruna Marquezine e de alguns amigos!

Em seu Instagram, a filha de Xuxa publicou fotos da festa julina em que aparece comendo algodão doce e em brincadeira divertida com o cantor e a atriz. O ator Xolo Maridueña, também marcou presença no evento. A festa de aniversário de Sasha contou com decoração junina, mesa com doces e comidas típicas, e até um touro mecânico.