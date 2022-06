Sasha Meneghel baba ao ver o marido cantando música de João Gomes

Marido de Sasha Meneghel, João Figueiredo, faz nova vesrão da música 'Dengo', de João Gomes, e ganha elogios da mulher na web

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 10h55

A modelo Sasha Meneghel (23) não esconde o quanto é apaixonada pelo marido, João Figueiredo (23)!

Na noite de segunda-feira, 27, o cantor compartilhou um vídeo em que aparece cantando a música Dengo, de João Gomes (19) em uma nova versão e ganhou elogios da amada.

"E se Dengo do @joaogomescantor fosse um R&B? KKKKKK comenta aí o que acharam, to pensando em gravar mais versões assim de outras músicas :)", escreveu João ao legenda a postagem.

Nos comentários, Sasha reagiu: "Que vozzzzzzzzzz. Aaaaaaaiii meu coração. Te amo! Te amo, te amo, te amo".

Nos Stories de seu Instagram, Sasha bateu um papo com os seguidores e ao ser questionada sobre o que mais gosta no marido, flagrou ele no momento em que gravava o vídeo cantando. "Eu amo tudo... a voz dele me dá uma paz que nem sei explicar", respondeu.

Na sequência, ela revelou que no início do namoro dormia ouvindo João cantar."Inclusive, no comecinho do nosso relacionamento, eu dormia com as músicas dele. Tipo, ele me mandava uma coisa nova que ainda ia lançar pra pedir minha opinião e eu apagava, toda vez. Era uma época da faculdade, eu tinha muita ansiedade e sempre me acalmava ouvir a voz dele", contou a filha de Xuxa.

Sasha e João Figueiredo trocam beijos na Itália

Sasha e o marido, João Figueiredo, abriram álbum de fotos dos últimos dias de folga na Itália. Os dois posaram em momentos de intimidade, aproveitando o verão no local e trocando beijos e carinhos à beira-mar.

Confira João Figueiredo cantando João Gomes: