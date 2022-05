Sarah Jessica Parker recebe presentes de fã brasileira

Sarah Jessica Parker recebeu um presente de uma fã brasileira que encontrou em Nova York

Sarah Jessica Parker (57) compartilhou em seu Instagram, alguns presentes entregues para ela por uma brasileira.

Nesta sexta-feira, 20, a estrela de Sex And The Citymostrou o livro e o colar que a fã Bruna a entregou na saída da peça Plaza Suite.

"Obrigada querida Bruna pelos presentes profundamente atenciosos e lindos que você ofereceu após o Plaza Suite na noite passada. Estou tão tocada", agradeceu a atriz.

Sarah comentou sobre o colar dado pela brasileira. "O colar feito de madeira por um grupo de artistas locais da Amazônia (eu gostaria que vocês pudessem ver as cores gloriosas das contas)", escreveu Sarah na legenda da postagem.

Natural de Manaus, Bruna ainda presenteou a intérprete de Carrie com uma cópia em inglês do livro Dois Irmãos do autor Milton Hatoun. "O livro do autor Milton Hatoun que vem da cidade natal de Bruna, Manaus, na floresta amazônica do Brasil. O livro recebeu muitos elogios e sou grata por ter sido apresentada e esse autor", disse a protagonista de And Just Like That.

"Um pacote muito especial para ser entregue. Eu gostaria de ter podido agradecê-la adequadamente pessoalmente", se comoveu Sarah.

No seu Instagram, Bruna compartilhou a saga que foi entregar o pacote tão especial para a artista. "Era meu maior sonho nesta viagem conseguir vê-la não só no palco, mas também na saída do teatro. Ela não para, não assina, não tira foto por nada. Então eu sabia que seria difícil", contou a amazonense que está em Nova York.

E realmente, a hora de Bruna entregar o presente, Sarah Jessica não parou. Mesmo assim, a fã teve sucesso em sua missão de entregar o pacote. "Ela passou voando, mas parou e pegou. E eu benzadeus tava com a câmera ligada. Eu tô que nem sei, mas meu coração de fã tá em parafuso", contou nos seus stories.

Confira aqui a postagem de Sarah Jessica Parker e os stories da fã Bruna!

