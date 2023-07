Os ex-BBBs, Gabriel Fop e Sarah Aline contam como se aproximaram após o confinamento

Sarah Aline e Gabriel Fop comentam rumores de relacionamento, os dois que participaram da última edição do Big Brother Brasil se aproximaram bastante depois do final do programa. Dentro da casal o brother e a sister não se davam muito bem e não eram aliados no game.

Mas aqui fora parece que as coisas mudaram, tanto que recentemente os internautas passaram a se questionar se a dupla estava vivendo um romance. Em conversa com o Gshow, Sarah garantiu que o que é apenas amizade:

"Entendo que as pessoas acabam sempre pensando em algo colorido ou em um romance quando falamos de amizade entre homens e mulheres, né?! Até entendo a internet fazer isso, mas dessa vez não tem nada além de amizade", diz.

As palavras da psicóloga foram confirmadas por Gabriel: "Rumores são, como sempre, rumores. Inventaram com a Tina, agora inventaram com a Sarinha. Ainda deve ser confuso pras pessoas saberem que amizade entre homem e mulher existe, e que não há necessidade de um relacionamento de casal para que duas pessoas tenham uma boa relação", complementa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Fop 🐈‍⬛ (@vulgofop)

Sarah Aline posa com maiô cavado e curvas chamam atenção

A ex-participante da edição de 2023 do Big Brother Brasil, Sarah Aline deixou os fãs babando ao publicar alguns cliques ousados em suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 06. É que a ex-BBB surgiu com um maiô cavado em meio a uma paisagem de tirar o fôlego durante um passeio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Nos registros, Sarah Aline dá um show de beleza natural e coloca o corpão para jogo ao posar em seus melhores ângulos com a peça de banho preta cavada na região da virilha. O maiô também dá destaque para a região do decote e da cintura da psicóloga, por conta de alguns recortes estratégicos.

“Já estou com sintomas de saudades!! Chapada dos Veadeiros eu tô encantada por você”, a ex-sister, que teve um affair com o participante do reality Ricardo Camargo, mais conhecido como Alface, legendou a publicação.