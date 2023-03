Sara Koimbra revela como se tornou astróloga e ocultista

Trabalhou em shopping, como recepcionista, em almoxarifado de fast food e começou a abrir cartas para conhecidos e amigos, estudando cada vez mais sobre o tema. Atuou na área da saúde, onde conheceu o atual companheiro. “Até 2013, conciliava o trabalho com a abertura de cartas e mapas astrológicos. Em 2014, iniciei uma transição na carreira e passei a me dedicar aos atendimentos”, clarifica.

Hoje conta com mais de 17 mil consultas de tarô e mais de 15 mil interpretações de mapas astrais. Especializou-se em ambos e faz rituais coletivos e individuais, com mais de 11 mil indivíduos atendidos com magias para saúde, dinheiro, amor, limpeza energética e pedidos específicos. “Nenhum deles pertence à religião alguma. Logo, qualquer um, independentemente de fé, pode fazer uso das duas ferramentas”, finaliza.