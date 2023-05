Sapiossexual? Entenda o que é a orientação de Key Alves

Key Alves virou meme ao responder formulário e web relembrou sua declaração como sapiossexual

A jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil 23 Key Alves (23) intrigou os seguidores ao responder um formulário nesta terça-feira, 16. Algumas questões foram mal interpretadas pela atleta, que virou meme nas redes. Internautas usaram o momento para relembrar que ela se definiu como sapiossexual. Entenda a seguir o que é a orientação.

Ainda antes de entrar no programa, Key Alves afirmou em entrevista ao site Gshow que se definia como sapiossexual . A definição é ligada à atração sexual que ela sente por outras pessoas e é usada por indivíduos que consideram a inteligência o principal atributo para se sentir atraído sexualmente ou romanticamente por alguém.

Segundo o site Veja, especialistas classificam essa sexualidade como parte do espectro assexual da comunidade LGBTQIAP+, fazendo parte da letra "A" da sigla. Além da jogadora de vôlei, a culinarista e apresentadora Bela Gil (35) já comentou sobre o assunto em um podcast. "Me atraio por pessoas inteligentes, não necessariamente bonitas", afirmou ela, na ocasião.

Leia também:Key Alves fez tatuagem errada? Além de bandeira do México, ex-BBB tem outra tattoo confusa

No caso da atleta, diversos internautas brincaram com a sua sexualidade após as respostas ao formulário. "É fácil ser sapiossexual quando todo mundo é mais inteligentes que você", comentou uma usuária do Twitter. A foto das respostas de Key Alves ao formulário começou a circurlar na web e viralizou na tarde desta quarta-feira.

ENTENDA AS RESPOSTAS DO FORMULÁRIO PREENCHIDO POR KEY ALVES

A atleta acabou interpretando os requisitos de um formulário de forma errada. Um dos campos pedia para ser informado o "nome social" caso fosse necessário. A ex-BBB o preencheu com "Key", quando na realidade, o campo é destinado para pessoas transsexuais que ainda não se registraram com o nome adotado.

Além disso, outro campo intitulado "Como você gostaria de ser tratado(a)?" pedia informações sobre os pronomes que deveriam ser utilizados para se referir a pessoa que estivesse respondendo ao formulário, sejam masculinos ou femininos. A atleta preencheu o campo com "Bem, né", se referindo à forma de tratamento.