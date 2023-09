Santos Futebol Clube e American English Academy proporcionam aula de inglês na Vila Belmiro

“É uma parceria incrível. É um clube reconhecido internacionalmente, com uma reputação no mundo inteiro, e saber que estamos fazendo parte dessa história é algo muito gratificante”, finaliza.

Comissão técnica, dirigentes e demais funcionários estiveram presentes na primeira aula. Além das classes presenciais, serão disponibilizadas bolsas EAD 100% a todos os colaboradores do alvinegro praiano, além de benefícios para os membros do Sócio Rei e torcedores.

GA Assessoria de Imagem Instagram: @guimaraes.assessoria E-mail: guimaraes.assessoria@gmail.com



Texto de responsabilidade de JN Produções. Telefone: +55 21 96496-5200

O Santos Futebol Clube, em parceria com a American English Academy, escola internacional de idiomas, deu início às aulas no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro. O professor e mestre em linguísticaé o responsável pela criação do método utilizado. “Fechar uma parceria com um gigante como esse é um sonho para qualquer escola de inglês. O RH deles cedeu uma sala dentro da própria Vila Belmiro para lecionarmos, tanto para funcionários, quanto para jogadores do futebol masculino e feminino”, explica.