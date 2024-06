Sandy faz revelação sobre convite: 'Totalmente mentira'

Após surgirem boatos de convite, Sandy faz revelação sobre o assunto e conta que pretende se recolher um pouco para pensar em novo disco

Após viajar pelo país com sua turnê e até fazer shows internacionais, a cantora Sandy anunciou sua decisão de se afastar dos palcos por tempo indeterminado. Em meio a essa atitude surgiram boatos de que ela teria recebido um convite para participar de uma novela.

Questionada sobre o assunto pelo canal do YouTube Fala, Leonardo, a famosa contou se realmente foi convocada para atuar em um folhetim das nove da Globo. Logo de cara, a artista negou que chegaram até ela com o projeto.

"É totalmente mentira. Bom, não sei se é mentira que estou cotada. Mas o convite não chegou pra mim, não", falou ao jornalista Leonardo Torres nos bastidores do show de sua despedida, que teve a renda revertida para o Rio Grande do Sul.

A artista, que recentemente já falou sobre a decisão da pausa de sua carreira, comentou também ao canal sobre o assunto. "Eu não tenho projetos mesmo. E espero que eu consiga resistir aos convites incríveis que às vezes aparecem", disse. E acrescentou: "Eu sinto que preciso me recolher um pouco antes de pensar em um disco novo".

No último domingo, 16, Sandy se despediu fazendo um discurso: "Eu não faço música só para me curar. Parece que tem uma coisa maior, é uma coisa de inspiração, é uma coisa de um contato meu com o universo, sabe? Quando eu vejo vocês vibrando nessa mesma energia que eu, e vindo aqui, me dando o domingo à noite de vicies, isso, não é pouco, é muito. E gente que veio de longe, isso faz tudo valer a pena. E eu não posso nem continuar falando, senão eu vou chorar e eu acabei de me tocar que esse é o último show de não sei quanto tempo”, afirmou.

Sandy abriu álbum de viagem

A cantora Sandy revelou que fez a segunda viagem sozinha de sua vida. A primeira experiência aconteceu há alguns meses para a Dinamarca e ela adorou a viagem. Agora, a artista repetiu a dose ao ir solo para Los Angeles, nos Estados Unidos.

Em um post nas redes sociais, ela contou mais detalhes sobre como foi viver isso novamente sem companhia da família. Inclusive, ela relatou que viveu alguns perrengues, mas todos superados com sucesso. Veja as fotos aqui.

"Acabei de voltar da minha segunda viagem solo… Não vou fazer textão, porque não precisa; porque já entendi que isso agora já é parte da minha vida. Vou ter que fazer com alguma frequência, já que se tornou algo precioso pra mim. Dessa vez, escolhi LA só porque eu queria ver o show da minha ídola de adolescência, @officialsarahmclachlan. E como valeu a pena! (Foi meu terceiro show dela e admiro cada vez mais.) Eu ainda pude curtir momentos deliciosos com pessoas incríveis que tenho por lá", disse ela.

E completou: "Teve perrengue, teve extravio de mala, voos cancelados, pouco sono, comida boa, ótimos encontros, teve dia de fazer quase nada… e tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E aqui tô eu com mais vivências lindas pra me construir, me constituir, me ensinar sobre mim e sobre o que é a vida. Bora lá, vida linda!".