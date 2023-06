Sandy é duramente criticada após foto com fãs: "Zoológico humano"

Sandy é duramente criticada nas redes sociais; foto gerou muitos comentários e questionamentos

Ícone há mais de 30 anos, a cantora Sandy está sofrendo muitas críticas nas redes sociais desde a noite de terça-feira, 27. Isso porque viralizaram fotos nas quais ela aparece ao lado de fãs antes de um show que seria realizado no interior de São Paulo.

Só que os cliques mostram a cantora e os fãs separados por grades. Muitos questionaram o comportamento da cantora que sequer encostou em quem estava por lá esperando sua chegada. Eles ficaram revoltados.

"Vendo aqui programa de fofoca, chocada com a Sandy o tanto que ela é péssima com os fãs", disse um. "Zoológico de ser humano", comentou outro. "Gente, como que defende uma coisa dessa? Noção passou longe", escreveu outro. "A Sandy recebendo seus fãs é a imagem mais patética que você verá hoje. Vejam que lindo, os animais na cerca…", escreveu outro.

Segundo informações publicadas pelos próprios fãs nas redes sociais, a foto foi clicada no Centro Regional de Eventos, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ela foi registrada na última sexta-feira quando ela chegou para se apresentar em um show. A assessoria afirma que a área era restrita, por isso ela não pode permanecer muito tempo por lá.

🚨VEJA: Sandy recebe fãs separada por grades e internautas comentam: “Zoológico humano”. pic.twitter.com/immCcPMW1i — CHOQUEI (@choquei) June 27, 2023

Rara aparição com a mãe, Noely

A cantora Sandy encantou seus seguidores nesta segunda-feira, 19, ao fazer uma homenagem para a sua mãe, Noely Lima, que completou mais um ano de vida. Para comemorar a data especial, a artista mostrou uma foto com a mãe e declarou o seu amor.

"Hoje é o dia da mãe mais linda do mundo… E a mais fofa, a mais dedicada, mais amorosa, mais parceira, mais amada, mais companheira, mais amiga, a mais especial. Te amo, mãe!! Mas muuuuito! Que no seu dia você receba de volta todo amor que você espalha, que você planta nesse universo", disse ela na legenda.