Sandy comenta sobre profissão dos sonhos na adolescência: ''Queria ser médica''

Durante participação no 'Altas Horas', cantora Sandy contou que pensou em seguir outras carreiras quando jovem

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 16h46

A cantora Sandy (39) revelou que chegou a pensar em seguir outras carreiras!

Durante participação no Altas Horas, comandado por Serginho Groisman (71) no sábado, 05, a artista contou que mesmo seguindo a carreira artística do pai, Xororó (64), desde pequena, já teve vontade de ter outra profissão.

"Eu queria ser médica quando eu era adolescente, cheguei a fazer teste vocacional e deu pra tudo, eu poderia ser médica, historiadora, bióloga, fazer Letras", disse ela.

Ela também contou como era na escola e a conciliação com a carreira. "Sentava na frente, porque sempre fui muito 'caxias'. Gostava. Eu não tinha tempo de estudar porque eu já trabalhava, então tinha que otimizar ao máximo o tempo ali na escola. E eu gostava. Sempre gostei de aprender", explicou.

"Sou tão curiosa que tenho 500 abas abertas no Google, cada uma com uma pergunta diferente porque qualquer assunto me interessa", completou.

Em seu feed no Instagram, Sandy compartilhou um clique com Serginho e os convidados do programa e agradeceu a participação.

"Nem consigo expressar a emoção que foi voltar ao palco do Altas Horas, rever meu amigo @serginhogroisman (pessoalmente) depois de mais de dois anos, cantar ao vivo com minha banda querida, estar ao lado de colegas maravilhosas de profissão… Quem vem comigo pra este Altas Horas especial do Dia das Mulheres?", escreveu ela.

Glória Maria recorda experiência com maconha

Durante o programa, Glória Maria (72), que também foi uma das convidadas do especial de Dia das Mulheres, relembrou a vez que usou maconha durante reportagem.

"Ali eu não fui enganada, eu sabia que era a coisa jamaicana... Que todo mundo sabe... Quer dizer, era só uma questão de eu traduzir pro português, o intérprete não ia saber. Talvez eu tenha enganado o intérprete. Mas Jamaica é Jamaica, né", disse a jornalista, aos risos.

