Sandy celebra os 14 anos de casamento com Lucas Lima: 'Que venham os próximos 60!'

Sandy esbanja romantismo ao contar sobre como é a vida de casada com Lucas Lima: 'Meu passos ficam mais firmes'

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 10h24

A cantora Sandy (39) comemorou os seus 14 anos de casamento com o músico Lucas Lima (39) nesta segunda-feira, 12 de setembro. Com um recado nas redes sociais, ela esbanjou romantismo ao homenagear o maridão e falar sobre o relacionamento deles.

Sandy compartilhou uma foto dos dois trocando um beijo apaixonado em um parque e contou sobre a importância de Lucas e sua vida.

"Eu GOSTO da sua companhia, gosto do que você acrescenta em mim como pessoa, gosto de como meus passos ficam mais firmes quando eu tô com você. Gosto de crescer com você; de dançar a dança da vida com você. Gosto de ver o mundo junto com você. E eu te amo muito, você sabe. Mas eu também GOSTO de você. Obrigada por esses 14 anos de nós dois. Quem venham os próximos 60!", disse ela na legenda.

Sandy e Lucas se casaram em 2008 em uma chácara de Campinas, no interior de São Paulo. Eles são pais de um menino, Theo, de 8 anos.

Sandy recebeu o irmão, Junior Lima, e o marido, Lucas Lima, no palco

A cantora Sandy deixou os fãs empolgados ao receber duas visitas especiais no palco do seu show na noite de 19 de agosto em São Paulo. Apresentando a turnê Nós, Voz, Eles 2, ela fez dois duetos em sua segunda noite de show na capital paulista. A estrela recebeu as visitas do irmão, Junior Lima, e do marido, Lucas Lima, no palco e levantou a plateia.

O público foi ao delírio com a presença dos dois no palco. Junior encontrou a irmã na hora de cantar a música Quando Você Passa (Turu Turu) e levantou a plateia, que reviveu os tempos da dupla Sandy e Junior. Logo depois, Lucas Lima também se juntou à Sandy para cantar a música Areia, que eles gravaram juntos há alguns anos. Os dois esbanjaram romantismo no palco, com direito a beijos, abraços e carinhos na mão enquanto cantavam.