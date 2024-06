Sandra Annenberg visita a casa do pintor francês Claude Monet: ‘Simplesmente deslumbrante’

Apresentadora viaja até a França para mostrar os avanços no país ao longo de mais de cem anos, desde que recebeu a sua primeira Olimpíada, em 1900

A apresentadora Sandra Annenberg (56) viajou para a França. De lá, ela vai comandar o Globo Repórter, que na próxima sexta-feira, 21, vai mostrar os avanços no país ao longo de mais de cem anos, desde que recebeu a sua primeira Olimpíada, em 1900; dando o pontapé inicial na cobertura da TV Globo nos Jogos Olímpicos. A jornalista aproveitou a estadia em solo francês para visitar a casa que foi do pintor Claude Monet. “Simplesmente deslumbrante”, conta a jornalista à CARAS Brasil.

No ano em que se completa 150 anos do Impressionismo, Sandra mostra as maravilhas do jardim que o artista criou, logo que se mudou de Paris para Giverny, em 1883. Ela fala sobre a experiência de estar tão perto da vida de Monet e da sua arte. “Sempre ouvi falar do jardim de Monet em Giverny, mas nunca tinha ido lá. É simplesmente deslumbrante! Claude Monet chegou a desviar um afluente do Rio Sena para fazer o lago para as Ninfeias, as plantas aquáticas pelas quais se apaixonou”, ressalta.

“E foi na ponte japonesa, outra paixão de Monet, que fiz uma das passagens mais lindas da minha vida! Sou apaixonada pela arte Impressionista. Amo as pinceladas e cores que ele usava. O jardim é tão colorido quanto sua paleta e a casa é tão colorida quanto. O programa está muito bonito”, emenda.

Com apresentação e reportagens de Sandra Annenberg, que comanda a atração diretamente de Paris e se junta ao correspondente Guilherme Pereira, o Globo Repórter atravessa nove cidades e três regiões, da nascente a foz do Rio Sena, para apresentar as principais conquistas no esporte, no meio ambiente, na gastronomia e nas artes. O programa vai ao ar logo após a novela Renascer.

OLIMPÍADAS 2024

A Olimpíada 2024 será realizada em Paris entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Essa é a terceira vez que a cidade sediará o evento; a primeira foi em 1900 e a segunda, há 100, em 1924.

Esta edição contará com 32 esportes, em 48 modalidades de competição. Já no dia 24, dois dias antes da abertura oficial, o evento terá disputas de handebol, futebol e rugby sevens.

O Brasil estará presente na edição de Paris com mais de 220 atletas, com expectativas de obter mais de 20 medalhas no total.