Sandra Annenberg grava tributo a Walcyr Carrasco; entenda

Várias estrelas, como as do elenco de Verdades Secretas, Camila Queiroz (31), Agatha Moreira (32) e Rainer Cadete (36), gravaram seus depoimentos para o episódio da série Tributo, do Globoplay, dedicado ao autor de novelas Walcyr Carrasco (72). A CARAS Brasil apurou que nesta terça-feira, 9, quem participa da homenagem é a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg (55). O motivo? Ela já participou de um folhetim do dramaturgo.

Para quem não sabe, a apresentadora do Globo Repórter, da TV Globo, participou da primeira novela de Carrasco no SBT. Em 1989, Annenberg fez parte do elenco de Cortina de Vidro. Na época, o autor trabalhava como jornalista e havia escrito alguns anos antes para a série Joana - exibida na Manchete e no SBT, em 1984 e 1985, produzida por Carlos Augusto de Oliveira, o Guga, irmão de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni (88), e protagonizada por Regina Duarte (77).

Cortina de Vidro estreou em 23 de outubro. Foi produzida pela produtora independente Miksom, de Guga, com custos baixos. A previsão inicial era que a novela entrasse no ar em agosto, com cada capítulo ao custo de 15 mil dólares e meta de audiência entre 10 e 15 pontos.

Foi a segunda e última novela de Annenberg antes de enveredar para o Jornalismo. Ela também fez Pacto de Sangue (1989), na Globo, e séries e humorísticos, como Tarcísio e Glória (1988).

Sandra Annenberg na novela Cortina de Fogo, de 1989, exibida no SBT - Reprodução/SBT

HISTÓRIA DE CORTINA DE VIDRO

A trama de Walcyr Carrasco girava em torno do empresário Frederico (Herson Capri), que só chegava e deixava o prédio de helicóptero. O edifício abrigava ainda outros espaços como academia de dança e corretora. Assim, era possível que diferentes núcleos se encontrassem no mesmo local.

Sandra Annenberg interpretava a sindicalista Ângela, que perdia a mãe, Silvia (Miriam Melher) logo na estreia. A operária despertava a paixão em Nicolau (Raymundo de Souza), rival de Marcelo, na novela inspirada no filme Rede de Intrigas.

No elenco, também estavam grandes nomes como Ester Góes, Débora Duarte, Odilon Wagner, Gianfrancesco Guarnieri, Antônio Abujamra, John Herbert, Jayme Periard, Adriano Reys e Sérgio Mamberti.

SÉRIE TRIBUTO

A primeira temporada teve episódios sobre Lima Duarte, Laura Cardoso, Manoel Carlos, Zezé Motta, Léa Garcia e Ary Fontoura.

O projeto tem direção de Matheus Malafaia e direção artística de Antonia Prado. Além do trabalho de pesquisa, a equipe de Tributo fez cerca de dez horas de gravações inéditas para cada produção.