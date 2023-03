Samara Felippo rebate comentários de seguidores sobre sua vida amorosa: "Mal amada"

A atriz Samara Felippo respondeu os internautas após ser questionada sobre seu namoro de 10 anos com o humorista, Elidio Sanna

A atriz Samara Felippo (44) usou as redes sociais para falar sobre as críticas que recebeu nos últimos dias por conta de seu relacionamento duradouro.

Na tarde da última quarta-feira, 22, no feed de seu Instagram, a artista publicou uma série de fotos ao lado do namorado, Elidio Sanna, com quem está junto há uma década, e na legenda da publicação aproveitou para responder os questionamentos de alguns internautas sobre sua vida amorosa.

"Da série: 'mal amada'. Uma seleção purinha de você!", começou ela.

"Nem sei porque estou fazendo isso, nem é seu aniversário. Nesse exato momento (23:43h), você acabou de chegar do seu clube, onde apresentou, entrou em casa falando o de sempre: 'Cadê? Cadê?'. Depois foi dar um beijo de boa noite na Lara (porque ela pediu muito que você fosse lá), veio para a cozinha fazer um pãozinho cetogênico para mim, porque eu disse que queria comer com a coalhada e o babaganuche que tinha em casa", continuou.

Em seguida, disparou: "Meu amor há quase 10 anos. Amor cada vez melhor!", finalizou.

Os fãs não perderam tempo e deixaram comentários para o casal: "Acho tão lindos!!!!", elogiou uma. " Viva o amor! Que transborde nesse casal lindo e que se espalhe pelo mundo!", disse outro. "Deve ser uma vida cheia de risadas e palhaçadas! Desejo mais mil vidas juntos", falou mais um.

Ainda recentemente, Samara Felippo revelou que foi mais uma das muitas vítimas de roubo no Rio de Janeiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE SAMARA FELIPPO:

Samara Felippo desabafa sobre etarismo e uso de cabelos brancos

Após ser taxada de 'velha', Samara Felippo perdeu a paciência nas redes sociais e falou sobre etarismo e machismo por meio de um post compartilhado em sua conta no Instagram.

"O problema é onde colocam a mulher de trintona e quarentona. Esse problema vem lá de 'panela velha é que faz comida boa'. Sabe qual a idade da panela velha? 30 anos! Homem não é colocado neste lugar. Eu aqui, no auge dos meus 44 anos muito bem vividos e muito orgulhosa deles, faço festa que eu vou de forma que tenho vontade, mais sexy, tenho isso em mim. Mas falar que a mulher de quarenta se veste de uma maneira que ela não pode? 'Você está velha para isso', 'Não tem mais idade para isso', 'Olha para sua idade', 'Se adeque a sua idade'... É um lugar muito cansativo", disse ela.